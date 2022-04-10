Месси – первый игрок с 3 голевыми пасами в 2 играх одного сезона Лиги 1 с начала сбора статистики

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Клермон рекорды Футбол

Лионель Месси во вчерашнем матче «Клермон»«ПСЖ» (1:6) установил новое достижение.

Аргентинец стал первым игроком как минимум с сезона-2006/07 (тогда компания Opta начала собирать данные по французскому чемпионату), которому удалось сделать три ассиста в двух разных матчах Лиги 1 за один сезон. 

Вчера Месси дважды ассистировал Килиану Мбаппе, еще одну передачу он отдал Неймару. Ранее Лионель сделал три голевых паса в игре с «Сент-Этьеном» (3:1).

Полную статистику 34-летнего форварда можно изучить здесь.

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