Месси – первый игрок с 3 голевыми пасами в 2 играх одного сезона Лиги 1 с начала сбора статистики

во вчерашнем матче – (1:6) установил новое достижение.

Аргентинец стал первым игроком как минимум с сезона-2006/07 (тогда компания Opta начала собирать данные по французскому чемпионату), которому удалось сделать три ассиста в двух разных матчах Лиги 1 за один сезон.

Вчера Месси дважды ассистировал Килиану Мбаппе, еще одну передачу он отдал Неймару. Ранее Лионель сделал три голевых паса в игре с «Сент-Этьеном» (3:1).

Полную статистику 34-летнего форварда можно изучить здесь.