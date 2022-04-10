Роналду завершит сезон без трофеев

Форвард «Манчестер Юнайтед» завершит нынешний сезон без трофеев.

Это стало известно после того, как манкунианцы утратили шансы на чемпионство в , уступив в субботу «Эвертону» (0:1).

После 31 матча «МЮ» занимает в таблице 7-е место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 22 очка.

Роналду вернулся в в августе 2021 года из «Ювентуса», в составе которого в прошлом сезоне выиграл Кубок Италии.

В этом сезоне «МЮ» вылетел из Кубка лиги в 3-м раунде, уступив «Вест Хэму» (0:1).

В Кубке Англии манкунианцы завершили выступление в 4-м раунде, проиграв «Мидлсбро» (1:1, 7:8 по пен.).

Из Лиги чемпионов команда Ральфа Рангника вылетела по итогам матчей 1/8 финала с «Атлетико» (1:1, 0:1).

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