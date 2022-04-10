Роналду завершит сезон без трофеев

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду завершит нынешний сезон без трофеев.
Это стало известно после того, как манкунианцы утратили шансы на чемпионство в АПЛ, уступив в субботу «Эвертону» (0:1).
После 31 матча «МЮ» занимает в таблице 7-е место, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 22 очка.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе 2021 года из «Ювентуса», в составе которого в прошлом сезоне выиграл Кубок Италии.
В этом сезоне «МЮ» вылетел из Кубка лиги в 3-м раунде, уступив «Вест Хэму» (0:1).
В Кубке Англии манкунианцы завершили выступление в 4-м раунде, проиграв «Мидлсбро» (1:1, 7:8 по пен.).
Из Лиги чемпионов команда Ральфа Рангника вылетела по итогам матчей 1/8 финала с «Атлетико» (1:1, 0:1).
Роналду извинился за разбитый телефон фаната: «Нелегко справляться с эмоциями в столь трудные моменты»