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  • Алонсо о «Реале»: «Все 11 футболистов должны защищаться. И в прессинге нужно участвовать всем – Вини, Джуд, Феде и Килиан. Мы должны это улучшить, работаем»
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Алонсо о «Реале»: «Все 11 футболистов должны защищаться. И в прессинге нужно участвовать всем – Вини, Джуд, Феде и Килиан. Мы должны это улучшить, работаем»

Хаби Алонсо заявил, что в игре «Реала» должна участвовать вся команда.

«Защищаться должна вся команда. Все 11 футболистов должны в этом участвовать.

Игроки должны понимать, как мы хотим прессинговать, и в этом должны быть вовлечены все – Вини (Винисиус Жуниор), Джуд (Джуд Беллингем), Феде (Федерико Вальверде) и Килиан (Килиан Мбаппе).

Защита должна поддавливать, подниматься. Чем плотнее, тем лучше. Мы должны это улучшить, работаем над этим, Винисиус тоже», – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.

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ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoХаби Алонсо
logoРеал Мадрид
logoДжуд Беллингем
logoФедерико Вальверде
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
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