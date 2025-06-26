Алонсо о «Реале»: «Все 11 футболистов должны защищаться. И в прессинге нужно участвовать всем – Вини, Джуд, Феде и Килиан. Мы должны это улучшить, работаем»

Хаби Алонсо заявил, что в игре «Реала» должна участвовать вся команда.

«Защищаться должна вся команда. Все 11 футболистов должны в этом участвовать.

Игроки должны понимать, как мы хотим прессинговать, и в этом должны быть вовлечены все – Вини (Винисиус Жуниор), Джуд (Джуд Беллингем ), Феде (Федерико Вальверде ) и Килиан (Килиан Мбаппе ).

Защита должна поддавливать, подниматься. Чем плотнее, тем лучше. Мы должны это улучшить, работаем над этим, Винисиу с тоже», – сказал главный тренер «Реала» Хаби Алонсо.