Быстров о том, что «Зенит» популярнее «Спартака»: «Краснодар» сейчас популярнее, потому что стал чемпионом»

Владимир Быстров высказался о популярности клубов Мир РПЛ.

– Сейчас «Зенит» популярнее «Спартака»?

– Я вообще никаким исследованиям не верю. До этого что-то подобное уже было, и что, это правда была, что ли?!

Сейчас «Краснодар » популярнее, потому что они стали чемпионами. Меня не удивляет, что «Зенит» в этих исследованиях выше московских команд.

В Питере одна команда, практически каждый из этого города болеет за «Зенит», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака » Владимир Быстров .