Быстров о том, что «Зенит» популярнее «Спартака»: «Краснодар» сейчас популярнее, потому что стал чемпионом»
Владимир Быстров высказался о популярности клубов Мир РПЛ.
– Сейчас «Зенит» популярнее «Спартака»?
– Я вообще никаким исследованиям не верю. До этого что-то подобное уже было, и что, это правда была, что ли?!
Сейчас «Краснодар» популярнее, потому что они стали чемпионами. Меня не удивляет, что «Зенит» в этих исследованиях выше московских команд.
В Питере одна команда, практически каждый из этого города болеет за «Зенит», – сказал бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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