«Аль-Хилаль» рассчитывает подписать Месси. Президент клуба планирует встретиться с отцом футболиста в США

Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Президент «Аль-Хилала » находится в США и планирует встретиться с Хорхе Месси, отцом и представителем футболиста, об этом сообщает Al-Midan Sports со ссылкой на Diario Sport.

Руководитель саудовского клуба намерен понять шансы на подписание аргентинского футболиста этим летом.

Контракт нападающего и «Интер Майами» рассчитан до декабря 2025 года.

Саудовский клуб рассматривает Лионеля Месси как звездный трансфер, способный укрепить проект и конкурировать с европейскими клубами как в спорте, так и медиапространстве.