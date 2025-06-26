«Аль-Хилаль» рассчитывает подписать Месси. Президент клуба планирует встретиться с отцом футболиста в США
Лионель Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Президент «Аль-Хилала» находится в США и планирует встретиться с Хорхе Месси, отцом и представителем футболиста, об этом сообщает Al-Midan Sports со ссылкой на Diario Sport.
Руководитель саудовского клуба намерен понять шансы на подписание аргентинского футболиста этим летом.
Контракт нападающего и «Интер Майами» рассчитан до декабря 2025 года.
Саудовский клуб рассматривает Лионеля Месси как звездный трансфер, способный укрепить проект и конкурировать с европейскими клубами как в спорте, так и медиапространстве.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: www.sport.es
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