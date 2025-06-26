Мостовой о Сафонове и «ПСЖ»: «Если хочешь получать трофеи и просто сидеть – можно остаться. Если есть возможность, нужно уйти. Доннарумма – один из лучших в мире»

Александр Мостовой допустил, что Матвею Сафонову нужно уйти из «ПСЖ».

Ранее появилась информация , что французский клуб рассматривает вариант с продажей или арендой голкипера.

«Если есть такая возможность, ему нужно уйти. Там он будет играть, а в «ПСЖ » он сидит в запасе.

Да, он выиграл все, но все же понимают, что Джанлуиджи Доннарумма – номер один. Один из лучших вратарей мира.

Если ты хочешь получать трофеи и просто сидеть, можно остаться.

Но я думаю, он все-таки хочет играть», – сказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой .