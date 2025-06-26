«Лилль» хочет подписать 38-летнего Жиру. Французский клуб контактировал с форвардом «Лос-Анджелеса»

Оливье Жиру может вернуться в европейский футбол.

«Лилль » хочет подписать 38-летнего нападающего, выступающего за «Лос-Анджелес » в МЛС .

Сообщается, что французский клуб уже контактировал с футболистом.

Контракт французского нападающего и американской команды рассчитан до декабря 2025 года.

В этом сезоне Оливье Жиру провел 10 матчей в чемпионате МЛС, забил три гола и сделал одну результативную передачу.