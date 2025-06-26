«Лилль» хочет подписать 38-летнего Жиру. Французский клуб контактировал с форвардом «Лос-Анджелеса»
Оливье Жиру может вернуться в европейский футбол.
«Лилль» хочет подписать 38-летнего нападающего, выступающего за «Лос-Анджелес» в МЛС.
Сообщается, что французский клуб уже контактировал с футболистом.
Контракт французского нападающего и американской команды рассчитан до декабря 2025 года.
В этом сезоне Оливье Жиру провел 10 матчей в чемпионате МЛС, забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Ювентус
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
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