Хави: «Бускетс – лучший опорник мира с огромным отрывом, при всем уважении к Каземиро»

Главный тренер «Барселоны» Хави высоко оценил игру хавбека .

«Бускетс – лучший опорный полузащитник в мире, причем с огромным отрывом, при всем уважении к .

Что бы он ни делал, он делает это на исключительном уровне, но его все равно критикуют чуть ли не сильнее всех в клубе. Никто не дает там того, что дает Бускетс.

У него еще достаточно сил. Он прекрасно работает с мячом и не испытывает проблем при обороне. Ему непросто будет найти замену. У нас есть Френки де Йонг и Нико, способные сыграть на этой позиции, но Бускетс – системообразующий футболист», – сказал .