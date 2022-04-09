Хазенхюттль о 0:6 с «Челси»: «Они были очень агрессивны, счет мог быть и крупнее. Это был не лучший момент, чтобы встретиться с ними»

высказался о разгромном поражении от .

«Синие» одержали победу над «Саутгемптоном» со счетом 6:0.

«Это был не лучший момент, чтобы встретиться с «Челси». Они были очень агрессивны. Нам не хватало всего. Когда такая команда настолько агрессивна, ты видишь пределы своих возможностей.

Ты всегда играешь настолько хорошо, насколько тебе позволяет соперник. Они очень хорошо контрпрессинговали, они продемонстрировали высокое качество и скорость. У нас не получалось закрываться достаточно быстро, и сегодня мы были далеко не конкурентоспособными. Учитывая их моменты, счет мог быть и крупнее», – сказал главный тренер .