Тухель о 6:0 с «Саутгемптоном»: «С самого начала было видно, что «Челси» хочет исправить ситуацию»

подвел итоги матча «Челси» с (6:0) в 32-м туре .

«Очень хорошее выступление, заслуженная победа. На этой арене сложно играть, но мы действовали так, что победа показалась легкой.

Мы очень внимательно работали с мячом и добились прекрасной победы. С самого начала было видно, что мы хотим исправить ситуацию [после двух поражений подряд]. Мы с большой охотой шли в единоборства, постоянно создавали опасность. У нас было много голевых моментов уже в начале игры.

мог забить и больше. У него было много верных моментов. Мы знали, что против такого соперника он сможет находить свободные зоны, действуя на своей излюбленной позиции. И уже от него зависело, сможет ли он показать себя. Ему это удалось. Мы довольны его игрой», – отметил главный тренер в интервью Sky Sports.