Рангник об 0:1 с «Эвертоном»: «Если не забиваешь за 95 минут игры, есть из-за чего расстраиваться»

назвал причину поражения «МЮ» от «Эвертона» (0:1) в 32-м туре .

– Если не забиваешь ни гола за 95 минут игры, есть из-за чего расстраиваться.

Мы хорошо начали матч и должны были создать больше моментов во время нашего доминирования. Затем мы пропустили после рикошета и утратили самообладание.

После перерыва мы пытались привнести креатива в игру при помощи замен, но мы не всегда принимали верные решения. Нам нужно было что-то делать, нужно было забивать, поэтому мы выпустили Мату и решили играть более вертикально с Элангой.

В последние 35 минут защищался всей командой, и мы не могли найти нужного игрока в нужный момент. У нас было недостаточно игроков в штрафной, когда мы играли навесами.

– Разговоры о новом тренере для «МЮ» отвлекают?

– Я не думаю, что нужно использовать это как оправдание. Мы «Манчестер Юнайтед», у нас много игроков сборных. Такая вещь не должна быть неким алиби.

У команды будет новый тренер в следующем сезоне, но это не должно влиять вне зависимости от того, объявят об этом сейчас или через десять дней, – сказал главный тренер в эфире BT Sport.