Рангник об «МЮ» в топ-4: «Это сложно. Пока мы не выигрываем свои матчи, нет смысла надеяться на хорошие результаты других команд»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Ральф Рангник Фред Скотт Мактомини Футбол

Ральф Рангник оценил шансы «МЮ» на место в топ-4 в АПЛ.

Сегодня клуб из Манчестера на выезде уступил «Эвертону» (0:1) в 32-м туре АПЛ.

«Это сложно. Пока мы не выигрываем собственные матчи, не имеет смысла надеяться на хорошие результаты других команд.

У Фреда проблемы с мышцами бедра. Мы уже потеряли Мактомини. Остаться без двух опорников – это нехорошо для нас», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ», имея 51 очко, занимает 7 место в таблице Премьер-лиги. 16 апреля «Юнайтед» примет «Норвич».

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