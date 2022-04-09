Рангник об «МЮ» в топ-4: «Это сложно. Пока мы не выигрываем свои матчи, нет смысла надеяться на хорошие результаты других команд»

оценил шансы «МЮ» на место в топ-4 в .

Сегодня клуб из Манчестера на выезде уступил (0:1) в 32-м туре АПЛ.

«Это сложно. Пока мы не выигрываем собственные матчи, не имеет смысла надеяться на хорошие результаты других команд.

У Фреда проблемы с мышцами бедра. Мы уже потеряли Мактомини. Остаться без двух опорников – это нехорошо для нас», – сказал главный тренер .

«МЮ», имея 51 очко, занимает 7 место в таблице Премьер-лиги. 16 апреля «Юнайтед» примет «Норвич».