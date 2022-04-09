Лэмпард об 1:0 с «МЮ»: «Я очень горжусь. Когда игроки «Эвертона» едины с болельщиками, нас трудно победить»

гордится победой над (1:0) в 32-м туре .

«Я очень горжусь. Мы под давлением, такова реальность.

На мы были хороши. Когда мы едины – болельщики и игроки – нас трудно победить.

Все начинается с нас. Поддержка была отличной, но люди могли бы перестать переживать за нас, если бы увидели, что мы не трудимся.

Когда команда не в лучшей форме, надо бороться. Можно отдать мяч, но единственный способ вернуть его – идти в отбор.

Красивый футбол может прийти позже. У меня есть амбиции, чтобы этот клуб не вылетел, играл хорошо, но в той ситуации, в которой мы находимся, борьба важнее всего.

Это лишь одна победа. Мы должны были добиться результата на неделе, но этого не произошло. Нужно двигаться дальше», – сказал главный тренер в эфире BT Sport.

Клуб из Ливерпуля, набрав 28 очков, занимает 17-е место в таблице Премьер-лиги.