«ПСЖ» хочет назначить тренера по ментальному здоровью из-за вылетов из ЛЧ

«ПСЖ» собирается пригласить тренера по ментальному здоровью из-за неудач в .

По данным L’Équipe, многочисленные поражения в Лиге чемпионов (например, от «Барселоны» в 2017 году и от «Манчестер Юнайтед» в 2019-м) привели руководство парижан к мысли о психологических проблемах команды в связи с этим турниром.

После предыдущих вылетов к клубу обращались ментал-коучи и даже люди, называющие себя колдунами, но «ПСЖ» отказывался от их услуг.

После вылета от «Реала» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов клуб связался со специалистами, которые оказывают услуги ментал-коучинга, хотя, по мнению некоторых сотрудников клуба, проблема «ПСЖ» – не в психологии, а в менталитете и подходе к делу.

Отмечается, что «ПСЖ» уже обращался к специалистам по ментальному здоровью, но они работали не с основой, а с женской командой U19.

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