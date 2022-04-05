Тиаго Силва о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов: «Каждый год одно и то же. Деньги не побеждают в футболе»

прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Реала» в Лиге чемпионов.

В 1/8 финала ЛЧ парижане дома обыграли со счетом 1:0, однако в ответной игре уступили 1:3, хотя вели в счете к перерыву.

«Немыслимое поражение и просто невообразимое для нас, людей, поддерживающих «ПСЖ.

Каждый год одно и то же. Команде есть в чем прибавлять, но нельзя вносить слишком много изменений. Начинать каждый раз с нуля в футболе недопустимо.

У «ПСЖ» много денег, но не они побеждают в футболе. Титулы берут не так.

Во Франции клуб выигрывает все возможное, но там это ничего не значит. Нужно выиграть Лигу чемпионов, но так просто этого не добиться», – сказал бывший капитан парижан.

Бразилец покинул свободным агентом летом 2020 года. Он перешел в , с которым в первом же сезоне выиграл Лигу чемпионов.