Тиаго Силва о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов: «Каждый год одно и то же. Деньги не побеждают в футболе»

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Тиаго Силва прокомментировал поражение «ПСЖ» от «Реала» в Лиге чемпионов.

В 1/8 финала ЛЧ парижане дома обыграли «Мадрид» со счетом 1:0, однако в ответной игре уступили 1:3, хотя вели в счете к перерыву.

«Немыслимое поражение и просто невообразимое для нас, людей, поддерживающих «ПСЖ.

Каждый год одно и то же. Команде есть в чем прибавлять, но нельзя вносить слишком много изменений. Начинать каждый раз с нуля в футболе недопустимо.

У «ПСЖ» много денег, но не они побеждают в футболе. Титулы берут не так.

Во Франции клуб выигрывает все возможное, но там это ничего не значит. Нужно выиграть Лигу чемпионов, но так просто этого не добиться», – сказал бывший капитан парижан.

Бразилец покинул «ПСЖ» свободным агентом летом 2020 года. Он перешел в «Челси», с которым в первом же сезоне выиграл Лигу чемпионов.

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