Языджи забил во всех шести первых матчах чемпионата России – это рекорд турнира

улучшил свой рекорд по результативности в чемпионате России.

На 44-й минуте матча с «Химками» хавбек ЦСКА реализовал пенальти и вывел свою команду вперед в счете (2:1, первый тайм).

25-летний полузащитник, присоединившийся к армейцам зимой на правах аренды из «Лилля», забил во всех шести играх Премьер-лиги, в которых выходил на поле. Всего у него восемь забитых мячей.

Языджи – первый в истории чемпионата России игрок, забивавший во всех шести своих первых матчах турнира. («Океан») и Андрей Штолцерс («Спартак») забивали в четырех первых играх.

Также турок отметился двумя голевыми передачами в матче БЕТСИТИ Кубка России против «Сочи» (2:1). Таким образом, суммарно у Языджи 10 очков (8+2) по системе «гол+пас» в семи играх за .

Полную статистику игрока можно изучить здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Химками» и ЦСКА.