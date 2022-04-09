«Бавария» и Мазрауи согласовали 4-летний контракт на 4 млн евро в год. Защитник перейдет из «Аякса» бесплатно

Правый защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи по окончании сезона, вероятно, продолжит карьеру в «Баварии».
24-летний марокканец согласовал с мюнхенским клубом контракт до 2026 года с опцией продления на один сезон, сообщает журналист Николо Скира.
По данным источника, зарплата Мазрауи в «Баварии» составит 4 млн евро в год чистыми.
Действующий договор игрока с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2022 года, поэтому мюнхенцам он достанется бесплатно.
Ранее на Мазрауи претендовала и «Барселона».
В 23 матчах сезона Эредивизи на счету защитника 5 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.