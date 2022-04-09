«Бавария» и Мазрауи согласовали 4-летний контракт на 4 млн евро в год. Защитник перейдет из «Аякса» бесплатно

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Правый защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи по окончании сезона, вероятно, продолжит карьеру в «Баварии».

24-летний марокканец согласовал с мюнхенским клубом контракт до 2026 года с опцией продления на один сезон, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, зарплата Мазрауи в «Баварии» составит 4 млн евро в год чистыми.

Действующий договор игрока с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2022 года, поэтому мюнхенцам он достанется бесплатно.

Ранее на Мазрауи претендовала и «Барселона».

В 23 матчах сезона Эредивизи на счету защитника 5 голов и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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