Гравенберх и Мазрауи близки к переходу в «Баварию» из «Аякса». Детали обсудят в ближайшие дни

и , вероятно, перейдут в «Баварию».

По данным журналиста Фабрицио Романо, футболисты, выступающие за «Аякс», близки к переходу в мюнхенский клуб.

Сегодня в Монако состоялась встреча руководителей «Баварии» и агента , представляющего интересы игроков. В ближайшие дни стороны обсудят последние детали сделок.

Контракт 24-летнего Мазрауи с истекает летом, он покинет клуб на правах свободного агента. В этом сезоне правый защитник провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 паса. Его статистику можно изучить по ссылке.

За 19-летнего Гравенберха, как сообщалось, готова заплатить не более 25 млн евро. В этом сезоне центральный хавбек отыграл 38 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 передач. Его показатели – тут.