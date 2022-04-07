Гравенберх и Мазрауи близки к переходу в «Баварию» из «Аякса». Детали обсудят в ближайшие дни

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Райан Гравенберх и Нуссаир Мазрауи, вероятно, перейдут в «Баварию».

По данным журналиста Фабрицио Романо, футболисты, выступающие за «Аякс», близки к переходу в мюнхенский клуб.

Сегодня в Монако состоялась встреча руководителей «Баварии» и агента Мино Райолы, представляющего интересы игроков. В ближайшие дни стороны обсудят последние детали сделок.

Контракт 24-летнего Мазрауи с «Аяксом» истекает летом, он покинет клуб на правах свободного агента. В этом сезоне правый защитник провел 32 матча за клуб во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 4 паса. Его статистику можно изучить по ссылке.

За 19-летнего Гравенберха, как сообщалось, «Бавария» готова заплатить не более 25 млн евро. В этом сезоне центральный хавбек отыграл 38 матчей за «Аякс» во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 6 передач. Его показатели – тут.

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