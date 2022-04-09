Депай и Люк де Йонг могут сыграть с «Леванте». Они тренировались в общей группе «Барсы»

Мемфис Депай и Люк де Йонг могут сыграть с «Леванте».
Оба форварда в пятницу провели тренировку с «Барселоной».
Нападающие не летали на матч каталонцев против «Айнтрахта» в Лиге Европы. Депай пропустил игру из-за мышечных проблем, тогда как де Йонг сдал положительный тест на коронавирус.
Ансу Фати также тренировался с партнерами. Ожидается, что вскоре он сможет вернуться в состав, хотя с «Леванте» точно не сыграет.
«Барселона» встретится с «Леванте» в воскресенье, 10 апреля. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.