Игроком недели в Лиге Европы стал забивший «Барсе» Кнауфф, Лиги конференций – Пайет

Выбраны лучшие футболисты недели в Лиге Европы и Лиги конференций.
20-летний полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф признан лучшим игроком ЛЕ по итогам первых четвертьфиналов турнира.
В четверг Ансгар провел весь матч против «Барселоны» (1:1), он открыл счет на 48-й минуте.
Подробная статистика выступлений Кнауффа доступна здесь.
В Лиге конференций лучшим игроком недели назвали хавбека «Марселя» Димитри Пайета, забившего и отдавшего голевой пас в игре 1/4 финала с ПАОК (2:1).
Подробная статистика выступлений 35-летнего француза – здесь.
Спасение «Барсы», привоз Боатенга и феноменальный гол Пайета – главное из 1/4 ЛЕ и ЛК