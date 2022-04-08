Игроком недели в Лиге Европы стал забивший «Барсе» Кнауфф, Лиги конференций – Пайет

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Выбраны лучшие футболисты недели в Лиге Европы и Лиги конференций.

20-летний полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф признан лучшим игроком ЛЕ по итогам первых четвертьфиналов турнира.

В четверг Ансгар провел весь матч против «Барселоны» (1:1), он открыл счет на 48-й минуте.

Подробная статистика выступлений Кнауффа доступна здесь.

В Лиге конференций лучшим игроком недели назвали хавбека «Марселя» Димитри Пайета, забившего и отдавшего голевой пас в игре 1/4 финала с ПАОК (2:1).

Подробная статистика выступлений 35-летнего  француза – здесь.

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