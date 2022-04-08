Игроком недели в Лиге Европы стал забивший «Барсе» Кнауфф, Лиги конференций – Пайет

Выбраны лучшие футболисты недели в и Лиги конференций.

20-летний полузащитник признан лучшим игроком ЛЕ по итогам первых четвертьфиналов турнира.

В четверг Ансгар провел весь матч против «Барселоны» (1:1), он открыл счет на 48-й минуте.

Подробная статистика выступлений Кнауффа доступна здесь.

В Лиге конференций лучшим игроком недели назвали хавбека , забившего и отдавшего голевой пас в игре 1/4 финала с (2:1).

Подробная статистика выступлений 35-летнего француза – здесь.

Спасение «Барсы», привоз Боатенга и феноменальный гол Пайета – главное из 1/4 ЛЕ и ЛК