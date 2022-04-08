Президент «Урала»: «ВАР не нужен. Раньше судья мог за сезон три раза ошибиться как в нашу пользу, так и против, а сейчас непонятно что творится»

Президент «Урала» Григорий Иванов снова призвал убрать ВАР.
– После 23-го тура РПЛ в футбольном сообществе вновь разгорелась дискуссия – нужен ли ВАР?
– А я своего мнения никогда не менял. Не нужен! Понимаете, в чем вся штука... ВАР расхолаживает не только арбитров, но и футболистов.
Судьи сами уже не принимают решений. А игроки чуть что, падают – надеются, что рефери побегут сразу смотреть монитор. Сплошные эти «фокусы». Чуть его задели, он валится на газон и еще показывает – мол, иди, проверяй... Искусственно это как-то все.
– ВАР не снижает риск судейской ошибки?
– Раньше как было? Судья мог за сезон три раза ошибиться как в пользу нашей команды, так и против. Вот и все. Человеческий фактор. А с ВАР вообще непонятно что творится. Не знаю... Не нужен нам этот ВАР.
– Но давайте возьмем ваш матч с ЦСКА. Ведь именно ВАР дал Панину возможность назначить пенальти в ворота армейцев.
– Дать-то он дал, только Панин испугался...
– Испугался?
– Да. Просто испугался.
Показывают по телевизору международные матчи – так там никто из судей не смотрит в монитор по пять минут... А у нас? Стоят, изучают что-то... И все равно ошибаются!
Так зачем нам этот ВАР, если не помогает? Мое твердое убеждение: нам нужна только система, которая фиксирует взятие ворот. А в остальных случаях пусть арбитры сами принимают решения. Самостоятельно.
– Во сколько обходится клубам система ВАР?
– Лига платит. Поверьте, это немаленькие деньги. Судья – такой же участник процесса, как тренер, футболист. Он тоже имеет право на ошибку. Так вот пусть сам ошибается, набирается опыта без этого ВАР. Игрок же тоже порой с метра не попадает, – сказал Иванов.