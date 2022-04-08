Президент «Урала»: «ВАР не нужен. Раньше судья мог за сезон три раза ошибиться как в нашу пользу, так и против, а сейчас непонятно что творится»

Президент снова призвал убрать ВАР.

– После 23-го тура в футбольном сообществе вновь разгорелась дискуссия – нужен ли ВАР?

– А я своего мнения никогда не менял. Не нужен! Понимаете, в чем вся штука... ВАР расхолаживает не только арбитров, но и футболистов.

Судьи сами уже не принимают решений. А игроки чуть что, падают – надеются, что рефери побегут сразу смотреть монитор. Сплошные эти «фокусы». Чуть его задели, он валится на газон и еще показывает – мол, иди, проверяй... Искусственно это как-то все.

– ВАР не снижает риск судейской ошибки?

– Раньше как было? Судья мог за сезон три раза ошибиться как в пользу нашей команды, так и против. Вот и все. Человеческий фактор. А с ВАР вообще непонятно что творится. Не знаю... Не нужен нам этот ВАР.

– Но давайте возьмем ваш матч с . Ведь именно ВАР дал Панину возможность назначить пенальти в ворота армейцев.

– Дать-то он дал, только Панин испугался...

– Испугался?

– Да. Просто испугался.

Показывают по телевизору международные матчи – так там никто из судей не смотрит в монитор по пять минут... А у нас? Стоят, изучают что-то... И все равно ошибаются!

Так зачем нам этот ВАР, если не помогает? Мое твердое убеждение: нам нужна только система, которая фиксирует взятие ворот. А в остальных случаях пусть арбитры сами принимают решения. Самостоятельно.

– Во сколько обходится клубам система ВАР?

– Лига платит. Поверьте, это немаленькие деньги. Судья – такой же участник процесса, как тренер, футболист. Он тоже имеет право на ошибку. Так вот пусть сам ошибается, набирается опыта без этого ВАР. Игрок же тоже порой с метра не попадает, – сказал Иванов.