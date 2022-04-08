Глушаков о 10-м месте «Спартака»: «С таким бюджетом быть рядом с «Химками» – плоховастенько. Была задача стать чемпионами»

высказался о 10-м месте «Спартака» в таблице .

– Как у стороннего наблюдателя у тебя есть понимание, почему не в порядке ?

– Чтобы знать, что происходит, нужно быть там. Мне сложно судить.

Взяли игроков, нового тренера опять, но к результатам не пришли. Они рядом с нами, кстати. В шести очках. С таким бюджетом быть рядом с «Химками» – это чуть-чуть плоховастенько.

Небольшой провал есть. Давайте объективно: была задача стать чемпионами. А «Спартак» сейчас находится не на том месте, которое соответствует поставленным задачам.

– Дима Комбаров сказал, что готов играть за «Спартак» бесплатно.

– Дима повторился. Я еще год или два назад сказал, что готов играть бесплатно.

– Хотел бы снова сыграть с ним за «Спартак»?

– Дима давно не играл. Но если наберет форму, то с удовольствием, – сказал полузащитник «Химок».