Глушаков о 10-м месте «Спартака»: «С таким бюджетом быть рядом с «Химками» – плоховастенько. Была задача стать чемпионами»

Денис Глушаков высказался о 10-м месте «Спартака» в таблице РПЛ.
– Как у стороннего наблюдателя у тебя есть понимание, почему не в порядке «Спартак»?
– Чтобы знать, что происходит, нужно быть там. Мне сложно судить.
Взяли игроков, нового тренера опять, но к результатам не пришли. Они рядом с нами, кстати. В шести очках. С таким бюджетом быть рядом с «Химками» – это чуть-чуть плоховастенько.
Небольшой провал есть. Давайте объективно: была задача стать чемпионами. А «Спартак» сейчас находится не на том месте, которое соответствует поставленным задачам.
– Дима Комбаров сказал, что готов играть за «Спартак» бесплатно.
– Дима повторился. Я еще год или два назад сказал, что готов играть бесплатно.
– Хотел бы снова сыграть с ним за «Спартак»?
– Дима давно не играл. Но если наберет форму, то с удовольствием, – сказал полузащитник «Химок».