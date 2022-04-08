«Писали, что должно быть стыдно из-за того, что я русский. В Чехии отделения «Сбербанка» облиты искусственной кровью, везде украинские флаги». Назаров об уходе из «Богемианс-1905»

Защитник Евгений Назаров рассказал, почему ушел из «Богемианс-1905».

– Мы подали документы на получение рабочей визы, рассмотрение длится около месяца. И в этот период началась спецоперация. Мне кажется, что в ближайшие два дня после начала уже пошли слухи о том, чтобы русских спортсменов не было в стране. Ощущение, что будто ждали этого и это стало поводом для невыдачи.

Также в то время у нас была игра, и перед ней нужно было надеть желтую майку в поддержку Украины. Я отказался.

– Оштрафовали?

– Нет.

– С самим клубом как попрощались? Вас ждут, когда ситуация урегулируется?

– Все было прекрасно на протяжении всего времени, вопросов нет. Они даже следили за моей безопасностью. Представители давали интервью, в СМИ выходили статьи. И только после этого мне перестали писать разный бред.

– Что писали?

– Про Путина, что мне должно быть стыдно из-за того, что я русский и прочее. Сначала отвечал, потом понял, что это делать бесполезно и перестал.

– Угрозы поступали в личные сообщения?

– Да. Поэтому клуб и обеспечивал безопасность. В Чехии все отделения «Сбербанка» были облиты искусственной кровью, везде украинские флаги, даже на машинах.

– Как же передвигались по городу?

– Мне повезло, что клуб обеспечивал квартирой и машиной с чешскими номерами. Поэтому с передвижениями по городу было спокойно. А вот на автомобилях с русскими номерами местные заклеивали флаг России, некоторые даже разбивали, – сказал воспитанник академии «Краснодара».