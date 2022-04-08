Бускетс об 1:1 с «Айнтрахтом»: «Состояние поля было не таким, как хотелось. На нашем газоне «Барса» сыграет лучше и быстрее»

ожидает, что сыграет лучше в ответном матче против .

Первая игра плей-офф в Германии завершалась вничью – 1:1.

«Они использовали свои сильные стороны, хорошо выглядели физически и порой переигрывали нас. Но у нас были голевые моменты.

Состояние поля было не таким, как хотелось бы. Теперь пришло время выиграть ответный матч на глазах у наших болельщиков.

По инерции я коснулся мяча в штрафной, мне было понятно, что судья посмотрит повтор на ВАР, чтобы проверить это. Я был немного удивлен, что он быстро принял решение.

Забитый мяч позволяет нам остаться в игре. Мы приехали побеждать, но дома, на нашем газоне, будем играть лучше и быстрее. Нам еще многое предстоит улучшить. Победить в этом турнире будет непросто», – заявил полузащитник испанского клуба.

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