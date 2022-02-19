Илкай Гюндоган: «Хорошая новость в том, что «Ливерпуль» ожидает поездка к «Ман Сити» в гости»

Хавбек Илкай Гюндоган считает поражение «Манчестер Сити» тревожным звонком.

«Горожане» уступили (2:3) в 26-м туре .

«Мы подумали, что спасли игру. Если оценивать ее целиком, то мы заслужили победу. Но футбол порой безумен, сегодня мы допускали глупые ошибки. Мы отдавали им мяч, они пользовались шансами для контратак, и в итоге мы уступили. Они также были беспощадны при завершении атак.

Мне не показалось, что мы провели плохой матч. Они оборонялись так глубоко, особенно в конце первого тайма, что нам было непросто. Порой нужно из таких матчей выносить урок. Для нас это тревожный звонок. Впереди еще много работы.

Не сказать, что мы не привыкли к подобным ситуациям. Мы знаем по последним сезонам, что всегда претендует на титул. Он всегда около вершины. Мы знаем, что они приложат все необходимые усилия для того, чтобы усложнить нам жизнь. Но хорошая новость заключается в том, что их по-прежнему ожидает поездка к нам в гости», – сказал полузащитник .