Антонио Конте: «Кейн может быть одним из лучших в истории. Он заслуживает важного места в мире футбола»

считает одним из лучших форвардов в истории.

«Я думаю, Харри Кейн заслуживает важного места в мире футбола. Харри вошел в нужный возраст, чтобы показать, что он может быть одним из лучших и в мире, и в истории. Он уже делает это, забив множество голов за клуб и сборную, где является капитаном.

Он в том возрасте, чтобы стать одним из лучших в мире. Конечно, его роль не вполне типична, потому что это девятка, которая может быть и десяткой. Мастерство ему это позволяет. Кейн может доставлять мяч, куда пожелает, и мы стараемся использовать это его умение и извлекать максимум из того, что он умеет», – сказал главный тренер «Тоттенхэма».

В этом сезоне 28-летний форвард забил 22 гола и отдал 7 передач в 42 матчах за во всех турнирах. Подробнее его статистику можно изучить здесь.

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