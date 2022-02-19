Конте о 3:2 с «Сити»: «Одной победы недостаточно, у нас было 3 поражения подряд. Я ненавижу проигрывать»

Антонио Конте остался доволен игрой «Тоттенхэма» после победы над «Манчестер Сити» (3:2).
«Безусловно, игра была полна эмоций. Это был яркий матч. Мы хорошо провели его и следовали своему плану.
«Манчестер Сити» владел мячом 65-70 минут от общего времени игры, поэтому мы должны были хорошо сыграть тактически. Но даже защищаясь мы в первую очередь должны думать об атаке.
Мы создавали моменты и забили классные голы в ворота фантастической команды. Эта победа добавит нам уверенности. Было непросто играть с «Ман Сити» после трех поражений кряду.
Но это процесс, мы работаем над тем, чтобы прибавить. Я больше всего ненавижу проигрывать. Очень важно было так отреагировать.
Харри Кейн, безусловно, очень важный для нас игрок. Сегодня наши нападающие сыграли очень хорошо. Харри хорошо держал мяч.
Тем не менее одной победы недостаточно. Не забывайте, что до этого у нас было три поражения подряд. Но победа над «Ман Сити» – это здорово», – сказал тренер «Тоттенхэма».