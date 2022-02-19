Конте о 3:2 с «Сити»: «Одной победы недостаточно, у нас было 3 поражения подряд. Я ненавижу проигрывать»

остался доволен игрой после победы над «Манчестер Сити» (3:2).

«Безусловно, игра была полна эмоций. Это был яркий матч. Мы хорошо провели его и следовали своему плану.

«Манчестер Сити» владел мячом 65-70 минут от общего времени игры, поэтому мы должны были хорошо сыграть тактически. Но даже защищаясь мы в первую очередь должны думать об атаке.

Мы создавали моменты и забили классные голы в ворота фантастической команды. Эта победа добавит нам уверенности. Было непросто играть с «Ман Сити» после трех поражений кряду.

Но это процесс, мы работаем над тем, чтобы прибавить. Я больше всего ненавижу проигрывать. Очень важно было так отреагировать.

, безусловно, очень важный для нас игрок. Сегодня наши нападающие сыграли очень хорошо. Харри хорошо держал мяч.

Тем не менее одной победы недостаточно. Не забывайте, что до этого у нас было три поражения подряд. Но победа над – это здорово», – сказал тренер «Тоттенхэма».