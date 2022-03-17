«Кейн заслуживает выиграть что-нибудь в карьере. Фантастический игрок». Конте о форварде «Тоттенхэма»

высказался о .

Главный тренер прокомментировал рекорд форварда «шпор» по голам в гостях в .

«Я рад за него, потому что в каждом матче у него много голевых моментов. Для такого форварда мирового класса, как он, играть в команде, где он может забивать… Он получает удовольствие от этого.

Думаю, он заслуживает выиграть что-нибудь в карьере, ведь речь идет о фантастическом игроке», – сказал Конте.

Кейн пнул летевшую бутылку колы, когда праздновал гол – получился сахарный фейерверк 😍