«Кейн заслуживает выиграть что-нибудь в карьере. Фантастический игрок». Конте о форварде «Тоттенхэма»

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Антонио Конте высказался о Харри Кейне.

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал рекорд форварда «шпор» по голам в гостях в АПЛ.

«Я рад за него, потому что в каждом матче у него много голевых моментов. Для такого форварда мирового класса, как он, играть в команде, где он может забивать… Он получает удовольствие от этого.

Думаю, он заслуживает выиграть что-нибудь в карьере, ведь речь идет о фантастическом игроке», – сказал Конте.

Кейн пнул летевшую бутылку колы, когда праздновал гол – получился сахарный фейерверк 😍

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