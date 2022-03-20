Евсеев про главу «Уфы» Мурзагулова: «Он лепит в инстаграме, чтобы все писали его фамилию. Он проснулся один, вечером – другой»

пренебрежительно отозвался о руководителе «Уфы».

Бывший главный тренер башкортостанской команды отреагировал на слова, предположительно адресованные ему председателем попечительского совета клуба .

– Мурзагулов, когда вас на тренерском посту сменил Рашид Рахимов, говорил: «У Рахимова вообще никаких проблем с уверенностью: мне нравится, что у него нет панибратства с игроками и излишней жесткости». Очевидно, что он сравнивал Рахимова с вами.

– Вы хоть понимаете, кто это говорит? Он может что угодно говорить. Он проснулся один, вечером – другой.

Он лепит в этом, в инстаграме… Чтобы вы все писали фамилию «Мурзагулов». А вы его знали до этого? Если бы он молчал, его бы никто не знал. А сейчас вы все его цитируете. В том, что он лепит, вообще нет доли правды.

А по поводу того, какой я человек… Я справедливый человек. Вы позвоните в «Уфу» и спросите, кто там панибратством занимался и кто на личности переходил – вам футболисты ответят, – сказал Евсеев.

Самый необычный футбольный руководитель России – он пел, отвечал Моргенштерну и снимался с обнаженной подругой