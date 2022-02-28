Катар нанял бывших сотрудников ЦРУ за 10+ млн долларов, чтобы сгладить критику от Германии в адрес ЧМ-2022. Использовались шпионские методы против экс-главы DFB

Катар работал с экс-сотрудниками ЦРУ, чтобы сгладить критику в адрес из Германии.

Тео Цванцигер, занимая пост Немецкого футбольного союза (DFB), неоднократно и последовательно критиковал решение провести чемпионат мира в стране, где нарушаются права человека.

Правительство Катара, обеспокоенное подобными высказываниями, более чем за 10 миллионов долларов наняло компанию, укомплектованную бывшими сотрудниками ЦРУ, чтобы повлиять на общественное мнение в Германии.

Компания работала под кодовым названием Project Riverbed («Проект Русло реки»), сообщает Associated Press со ссылкой на внутреннюю документацию компании. Записи показывают цель операции – использовать шпионские методы и заставить Цванцигера замолчать.

Речь идет о бывшем офицере ЦРУ Кевине Чалкере и компании Global Risk Advisors (GRA). Чалкер признал, что GRA действительно работала над проектом Riverbed, но заявил, что это был всего лишь «проект по мониторингу СМИ, в котором работали стажеры, а сам он контролировался одним штатным сотрудником, отвечавшим за чтение и обобщение новостных статей».

Адвокат Чалкера, Брайан Ашер сказал, что Тео Цванцигер никогда не был объектом тайной кампании влияния со стороны GRA. Документы, просмотренные AP, указывают на обратное.

«Основная цель проекта Riverbed заключалась в том, чтобы нейтрализовать эффективность критики Тео Цванцигера в адрес ЧМ-2022 в Катаре и его попыток заставить ФИФА отобрать чемпионат мира у страны», – говорится в документе GRA.

Была создана «сеть влиятельных лиц», состоящая из людей, близких к Цванцигеру, которые сообщали ему свои взгляды, благоприятные для Катара, как для страны-хозяйки чемпионата мира. Посыл был в том числе и таким: ЧМ-2022 в Катаре полезен для бизнеса, он объединяет Ближний Восток и Запад, полезен для всего мира.

В отчете GRA говорится, что использовался «многосторонний подход», ориентированный на четыре цели: и ее партнеры, и его партнеры, международное футбольное сообщество и семья Цванцигера.

«Это, безусловно, далеко выходит за рамки любого лоббирования, которого можно было ожидать», – сказал Ханс-Йорг Метц, адвокат Цванцигера.

Ранее сообщалось, что Катар нанимал экс-сотрудника ЦРУ для слежки за чиновниками ФИФА и конкурентами на выборах хозяина ЧМ-2022.