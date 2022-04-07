«Вильярреал» Эмери выиграл у «Ювентуса» и «Баварии» с общим счетом 4:0 в двух последних матчах ЛЧ

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«Вильярреал» обыграл «Баварию» и «Ювентус» в двух последних матчах Лиги чемпионов.

Испанская команда под руководством тренера Унаи Эмери обыграла немецкую команду (1:0) в первом матче 1/4 финала турнира.

На стадии 1/8 финала «Вильярреал» встречался с «Ювентусом», который обыграл со счетом 4:1 по сумме двух игр.

В Испании команды сыграли вничью (1:1), а в Италии испанский клуб одержал победу 3:0.

Ответный матч с «Баварией» состоится 12 апреля в Мюнхене.

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