Хави: «Барса» – это американские горки, похвала не должна нас смущать. Я здесь не для личной славы»

поделился мыслями перед игрой между «Барселоной» и «Айнтрахтом».

– Вы чувствуете, что болельщики гордятся командой?

– Понятно, что это может измениться в любой момент. Но похвала не должна нас смущать. Мне не нужна похвала. Я здесь не для личной славы, а для того, чтобы болельщики гордились командой. «Барса» – это американские горки.

– Что вы думаете об «Айнтрахте»?

– Там выступают топ-игроки, хоть они и не так известны в Испании. Они играют в иной системе. Эта команда очень сильна физически и очень хорошо организована.

– Не боитесь ли вы, что игроки будут чувствовать себя расслабленно?

– Это стало бы огромной ошибкой. Никакой расслабленности быть не может, иначе мы вылетим. Это невозможно.

– Смотрели ли вы их матчи против «Бетиса»?

– Да. Они используют сложную систему: два латераля, три центральных защитника. Для них этот матч носит историческое значение. Мы должны соответствовать уровню их мотивации, – сказал тренер «Барсы».

Каталонский клуб сыграет с в первом матче 1/4 финала . Начало – в 22:00 по московскому времени.