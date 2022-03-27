«ПСЖ» – топ-клуб, в эпоху катарцев сделаны большие вложения. ЛЧ выиграть не удалось, но титулов много». Тчуамени о парижанах

Хавбек высказался о на фоне возможного трансфера.

«Это топ-клуб с отличными футболистами. В эпоху катарцев сделаны большие вложения.

У клуба есть определенные цели. К сожалению для них, выиграть Лигу чемпионов пока не удалось, но титулов у них много.

Там выступают отличные игроки. Конечно, они хотят добиваться большего. Считаю, что это отличная команда», – сказал Тчуамени.

22-летний полузащитник провел 27 матчей в этой 1 и забил гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.