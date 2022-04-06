Футболку Марадоны с матча против Англии на ЧМ-1986 оценивают в 5,25 млн долларов. Ее продадут на аукционе

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Футболку Диего Марадоны продадут на аукционе.

Ожидается, что футболка, в которой аргентинец играл в матче против сборной Англии на чемпионате мира-1986, обойдется покупателю примерно в 5,25 миллиона долларов. В той игре Марадона забил гол рукой, который позже получил название «рука Бога». Также в этом матче Марадона забил «гол столетия», совершив сольный проход со своей половины поля и обыграв нескольких соперников.

Сейчас футболка принадлежит бывшему полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу, который поменялся майками с Марадоной после игры.

Онлайн-торги будут идти с 20 апреля по 4 мая. В этот период футболка будет выставлена в аукционном доме Sotheby’s в Лондоне. 

В данный момент самой дорогой игровой формой, проданной на аукционе, является джерси бывшего игрока «Янкис» Бэйба Рута. Его цена составила 5,64 миллиона долларов. 

 

 

 

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