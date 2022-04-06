Клопп о 3:1: «Бенфика» билась насмерть. «Ливерпуль» позволил ей чуть больше, чем нужно, мы могли защищаться получше»

оценил игру и «Бенфики» (3:1) в 1/4 финала .

«Непросто приехать сюда и выиграть выездной матч Лиги чемпионов. билась насмерть. Мы позволили им чуть больше, чем нужно, но они заслужили гол. Хотя мы могли защищаться получше.

Игра была сложной, как и ожидалось. Мы понимали, что 2:0 – это ничто, приятно, но не более того. Мы выиграли с разницей в два мяча, идем дальше.

Обычно в подобных ситуациях мы забиваем больше, но сегодня этого не произошло, во многом благодаря вратарю, отдаю ему должное.

Мы многое знаем о сопернике, они прошли «Аякс». Мы в курсе уровня «Бенфики», мы снова будем готовы», – сказал тренер «красных».

Как же нелепо Фабиньо отпраздновал гол! Хотел-то очень стильно, но вот что вышло из проезда на коленях