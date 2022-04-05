Тухель перед «Реалом»: «Команда с такими талантливыми игроками может выдать особенный матч. Мы хотим доказать себе, что на многое способны»

поделился мнением перед матчем против в Лиге чемпионов.

«Думаю, что предстоящая игра не имеет ничего общего с матчем прошлого сезона [полуфинал Лиги чемпионов]. Честно.

Я не думал о ней, когда мы готовились. Мы не смотрели прошлогодние матчи. Мы не ставим перед собой задачу снова кому-то что-то доказать. Мы хотим реабилитироваться за субботнюю игру [против «Брентфорда»].

Мы должны понимать, что команды такого уровня, с такими талантливыми игроками и опытом могут выдать особенный матч. Для нас это тоже особенный случай, и поэтому мы очень взволнованы.

Мы хотим доказать себе, что на многое способны. Это особенное противостояние, и соперник тоже особенный. Поэтому мы испытываем большое волнение.

– невероятно трудный и требовательный турнир. Здесь все время приходится сталкиваться с трудностями. Но, с другой стороны, это как раз то, что мы любим.

Тут приходится решать проблемы, но это то, что мы выбрали. Нам это нравится. Мы постоянно боремся с испытаниями. Нам нравится преодолевать трудности», – сказал главный тренер .

Матч «Челси» – «Реал» пройдет в среду, 6 апреля. Начало – в 22:00 по московскому времени.