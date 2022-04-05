Диего Форлан: «МЮ» – лучший вариант, который может быть у игрока»

считает, что «Манчестер Юнайтед» – лучший клуб для игроков.

«Да, я помню, как мы вместе [с ] играли в мадридском «Атлетико». Ходили слухи о его переходе в «Манчестер Юнайтед», и я сказал ему: «Ты должен перейти туда, это прекрасное место – клуб, команда, болельщики. Правда, там не самая лучшая погода, но сложно иметь все в этой жизни. Тебе понравится. Это отличный город, один из лучших клубов в мире, с лучшими людьми и всем остальным».

Он получил хорошее предложение и принял его. В тот момент, кажется, команду возглавлял сэр Алекс [Фергюсон], так что ему предстояло поработать с таким великим тренером. Он перешел в «Манчестер Юнайтед», и это было хорошее решение, потому что он по-прежнему является одним из лучших вратарей в мире и на протяжении стольких лет остается в «Юнайтед».

Люди, работающие в клубе, очень хорошие, это как семья. Куда бы ты ни пошел, там будут болельщики. Так что не будет ошибкой выбрать «Манчестер Юнайтед».

Итак, у Давида, а теперь и у Факундо [Пельистри] была возможность перейти туда, а дальше все зависит от самого игрока, от его качеств. Нужно тренироваться, чтобы достичь максимума своих возможностей. Но это лучший вариант, который может быть у игрока», – сказал бывший нападающий .