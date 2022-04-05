Зарема о «Спартаке»: «Системе нужны покорные, осваивающие бюджеты госкорпораций. Она цинично бьет по тем, кто не молчит и выступает с инициативами»

высказалась о предвзятом отношении к «Спартаку».

«Все это похоже на систему, которая цинично и намеренно бьет по тем, кто не молчит, не соглашается и, что самое противное, выступает с инициативами. А зачем, ведь и так «все нормально».

Системе нужны покорные, вот сидели б как все и осваивали региональные бюджеты или бюджеты государственных корпораций, банков, накручивая ботов, подписчиков и лайки, раздавая бесплатно билеты, создавая антураж полных стадионов.

Только вот такие мероприятия никак не способствуют повышению футбольного рейтинга России, наших команд не становится больше в Лиге чемпионов и Лиге Европы, наши ТВ-права по-прежнему стоят копейки, практически не осталось грамотных футбольных комментаторов, лучше смотреть футбол без звука, а контент спортивных ток-шоу характеризуется жанром трэш.

Как клубу-антагонисту этой системы нам не нравится играть в лужах, в сугробах, без красных линий, если идет снег, мы не хотим рисковать здоровьем наших игроков. Наши тренеры могли провалиться в этой лиге под радостное улюлюканье своих же бывших игроков, уйти, как Эмери, с клеймом «тренеришка», их можно изгнать из сочинского «колизея» с клеймом «попрыгунчик», чтобы потом они становились лучшими в лучших лигах мира.

Да, и нам не «ну и что» на «Рубин» и не «все нормально» на проблемы российского футбола», – написала спутница владельца Леонида Федуна.