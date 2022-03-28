Николай Наумов: «Зенит» всегда к своей молодежи относился отвратительно. Каждый год академия выпускает минимум 20 игроков, и где они все?»

высказался о перспективах и молодых игроках петербургского клуба.

– Как вообще теперь «Зенит» будет проводить свою селекционную политику? Скупать всех лучших игроков в России?

– Конечно, питерский клуб продолжит выкупать лучших футболистов. Только не из Европы и всего мира, а из России.

Мы говорим: не все в футболе решают деньги, но они решают очень многое. Если у «Зенита» есть стабильное финансирование, хорошая база в Удельной, прекрасный стадион, возможности для тренировок и игр – с чего им терять лидерство? По крайней мере до тех пор, пока от клуба не откажется.

– Но разве сейчас для руководства «сине-бело-голубых» не самый удобный момент, чтобы обратить внимание на молодежь из своей академии, когда нет никаких сверхзадач на евроарене?

– «Зенит» всегда к своей молодежи относился отвратительно! Просто отвратительно! Каждый год зенитовская академия выпускает, по минимуму беру, 20 профессиональных футболистов. А то и больше. И где они все?

– Трудно сказать.

– Сейчас, конечно, надо менять свое отношение к развитию собственного футбола внутри клуба. Создавать ступеньки развития: школа, второй дивизион, первый, Премьер-лига. Если такую конструкцию «Зенит» выстроит, тогда у него будут свои воспитанники. А это означает, что их можно будет продавать как внутри России, так и усиливать свою команду.

А если будет такое же отношение, как сейчас, – лучше куплю за 38 миллионов, чем будут готовить своего Пупкина, – толку не получится!

– А будет ли «Зенит» так же доминировать в чемпионате и без легионеров, или борьба уже начнется более напряженная?

– Даже если иностранцы уйдут, «Зенит» продолжит доминировать. Просто купит сильных российских футболистов. Возможности для этого есть.

Того же Захаряна, Фомина из . Разве проблема для питерцев их пробрести и дать зарплату повыше, чем они получают в стане «бело-голубых? – сказал бывший президент .