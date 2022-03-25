Роман Широков: «Малком играет раз в четырех матчах. Нужна стабильность, иначе это абсолютно средний игрок»

скептически оценил уровень игры .

«Выдал хороший матч с «Арсеналом», но хотелось бы большей стабильности. Он играет раз в четырех матчах.

Стабильность просто необходима, иначе получается, что это абсолютно средний игрок, который сегодня хочет играть, завтра нет.

Не знаю, почему такая нестабильность. Чемпионат у нас достаточно трудный, много команд обороняются, как говорят, в нижнем блоке», – сказал бывший полузащитник о бразильском хавбеке клуба.

Малком делит 4-е место в по количеству результативных действий и второе в «Зените» – у него 6 голов и 6 результативных передач в 17 матчах.

Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.