89 тонн снега убрал с поля «Локомотив» в день матча со «Спартаком»

В «Локомотиве» посчитали, сколько снега убрали в день матча со .

«Чтобы дерби состоялось, техническими службами стадиона под руководством Владислава Лысенко было убрано около 89 тонн снега!

По данным Гидрометцентра, 2 апреля с 8 до 18 часов на востоке Москвы выпало 9 миллиметров осадков, что соответствует примерно 10 сантиметрам снежного покрова. Учитывая размеры поля «РЖД Арены», масса выпавшего снега к шести вечера составила около 64 тонн.

В период с 18:00 до 21:30 часа снегопад усилился и выпало еще около 4 сантиметров снега, что соответствует примерно 25 тоннам. В уборке были задействованы 30 человек и 5 единиц техники», – сказано в заявлении клуба.

Матч – «Спартак» должен был начаться в 19:30, однако начало было отложено на час в связи со снегопадом.