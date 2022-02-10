Руни о футболистах: «У тебя есть деньги, машины, дома, но ты теряешь свободу. Думаю, многие игроки предпочли бы быть обычными людьми»

Теги Манчестер Юнайтед Уэйн Руни премьер-лига Англия светская хроника Дерби Каунти чемпионшип деньги Футбол

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мыслями об отношении публики к футболистам.

«У тебя есть деньги, машины, дома, но ты теряешь свободу. Несколько дней назад мы с детьми пошли в парк развлечений, и мне пришлось уйти через 10 минут.

Дело не в том, что я не хочу общаться с фанатами – я сфотографировался раз сто, буквально, и не мог присматривать за детьми.

Пытаешься жить нормальной жизнью, но не получается. Думаю, многие футболисты предпочли бы быть обычными людьми, чем иметь все это», – высказался главный тренер «Дерби Каунти».

«Когда была пара дней без футбола, я просто запирался и пил». Честный Руни – о запоях и бурлящем гневе ранних лет в «МЮ»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные