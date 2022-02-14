Руни о любимом партнере по атаке: «Тевес. Теряя мяч, мы становились похожими на двух быков, когда пытались вернуть его»

Бывший нападающий , а ныне главный тренер «Дерби Каунти» ответил на вопрос о том, с кем из партнеров по атаке ему нравилось играть больше всего.

«Тевес. Мне просто нравилась наша связь. Когда мы вдвоем играли в атаке, мы хорошо дополняли друг друга.

Как правило, когда я играл с Луи Саа, Рудом ван Нистелроем или Робином ван Перси, они всегда были «девятками», а я – «десяткой». С Тевесом мы могли меняться. Я мог быть «девяткой», он мог перейти на позицию «девятки», тогда я становился «десяткой». Когда мы теряли мяч, мы становились похожими на двух быков, когда пытались вернуть его.

Он был партнером по атаке, с которым мне нравилось играть больше всего», – сказал Руни.