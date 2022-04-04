Рангник о перестройке в «МЮ»: «Нужно понимание, куда двигаться – с какими игроками и тренером»

рассказал о необходимости перестройки в .

«И , и , состав которых формировался и комплектовался в течение 5-6 лет, строились исходя из того, как хотели играть их тренеры.

То же самое должно произойти в «Манчестер Юнайтед». Я сказал об этому руководству клуба.

Когда они определятся с новым тренером, нужно решить, как команда хочет играть и какие для этого нужны футболисты.

Нужно иметь в виду ДНК игроков, скорость, физические данные – что нам необходимо? У этой команды нет недостатка в техничных игроках, но можно добавить ей физики.

Нужны правильные решения и понимание, куда двигаться – с какими игроками, с каким тренером. И после этого стараться как можно лучше сработать в каждое трансферное окно.

Это возможно. Это не ядерная физика. Это вполне осуществимо, и необязательно, что потребуется 3-4 года. Возможно, 2-3 трансферных окна хватит, чтобы изменить ситуацию», – сказал тренер «Юнайтед».