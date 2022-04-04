Степашин о шансах «Динамо» на золото: «Зенит» пока посильнее. «Газпром» на ногах, газ есть. У них не уехали легионеры, финансовое обеспечение нормальное»

Сергей Степашин высказался о перспективах «Динамо» выиграть чемпионат России.

– «Зенит» в последнем туре сыграл вничью с «Сочи» (0:0) и опережает «Динамо» всего на три очка, так что гонка за золото чемпионата России продолжается?

– Ну, футбол – есть футбол, хотя, конечно, календарь сложный. И у «Динамо». Надо все матчи выигрывать. И у «Зенита». В любом случае, то, что мы должны бороться за тройку, у меня сомнений нет.

– ЦСКА чуть не проиграл «Уралу», но армейцев, говорят, спас судья. Что у нас с судейством вообще?

– Ну, какое есть, такое есть… Что касается не назначенного пенальти в ворота ЦСКА, конечно, это очевидная ошибка судейства. Я думаю, что это признать должны даже армейцы, если они, конечно, армейцы.

– «Динамо» 24 апреля играет с ЦСКА…

– Я думаю, что это будет решающий матч, по крайней мере, за второе место. Для меня это очевидно.

– А, может, за золото?

– Ну, посмотрим. Посмотрим. Чего заглядывать вперед?

«Зенит» пока посильнее. У них не уехали легионеры, финансовое обеспечение нормальное. «Газпром» на ногах, газ есть, – сказал член совета директоров «Динамо».