Малафеев о 40 млн евро за Сафонова: «Неадекватная цена. Одоевский при игровой практике в перспективе был бы не слабее Матвея»

призвал «Зенит» не покупать за 40 млн евро.

Ранее сообщалось, что именно эту сумму запросил у клуба из Санкт-Петербурга за 23-летнего вратаря этой зимой.

«Сафонов – хороший вратарь, у которого есть отличные перспективы. Но в «Зените» есть Одоевский, который при игровой практике в перспективе был бы не слабее Матвея.

Отдавать 40 млн евро, чтобы закрыть позицию вратаря, не стоит. Их можно потратить на полевых игроков, даже на несколько, которые усилили бы команду. 40 млн за Матвея – неадекватная цена. Кто даст гарантии, что игрок через три года не захочет уехать в Европу?

Сложная сделка – если бы цена была меньше, то можно было бы рассмотреть, но все должно быть сопоставимо. За 40 млн надо покупать максимально состоявшегося вратаря, а Матвею еще есть в чем прибавлять», – сказал бывший голкипер .