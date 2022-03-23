поделился мнением о возможном введении потолка зарплат в .

«Потолок зарплат – понятие растяжимое. Можно использовать несколько вариантов с потолком зарплат.

В свое время в МЛС было было несколько зарплат достаточно высоких, около трех, а у остальных – не более, чем определенная сумма.

Другой вариант – разбить все на три составляющие. Можно взять среднюю, проанализировать, сколько игроков в команде: допустим, топ-игроков должно быть 5 человек – зарплата до определенной суммы, еще пять игроков – чуть пониже зарплаты среднего уровня, и пять футболистов – молодые игроки, которые только-только вышли из академии.

Второй вариант – ограничения по зарплате не более определенной суммы.

В моем понимании, в любом случае должны быть договорные отношения. То есть взять это сейчас и применить потолок зарплат – неразумно. Есть действующие контракты, которые должны исполняться. Соответственно, уже после этого могут быть введены какие-то меры, которые должны носить мотивационный характер и иметь определенный здравый смысл.

Финансы – это мотивация. Родители отправляют своих детей в футбол с пониманием, что не просто ребенку это нравится, а с мыслью, что играя на хорошем уровне определенное количество времени, можно жить по-другому, с большими возможностями. Должна оставаться мотивация, потому что люди должны к чему-то стремиться.

Это не просто лотерейный билет, а ситуация, перед которой ты много работаешь, и после которой ты можешь обеспечить свою жизнь и жизнь своих детей, выстраивать целое поколение, которое будет потом только улучшать благосостояние», – сказал бывший вратарь «Зенита» и сборной России.