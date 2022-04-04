Джеррард о том, как 2 игрока «Астон Виллы» поскользнулись, что привело к голу: «Жалобы с моей стороны будут выглядеть низко»

Стивен Джеррард пошутил по поводу момента в матче с «Челси», в котором он поскользнулся.

В концовке сезона-2013/14 «Ливерпуль» боролся с «Манчестер Сити» за чемпионство в АПЛ. В 36-м туре мерсисайдская команда проиграла «Челси» на своем поле (0:2), а первый гол в том матче забил Демба Ба, убежавший один на один с вратарем после того, как Джеррард упал и потерял мяч.

В субботу «Астон Вилла», которую сейчас тренирует Джеррард, проиграла «Вулверхэмптону» в 31-м туре Премьер-лиги (1:2). «Вулвс» открыли счет уже на 7-й минуте благодаря тому, что в развитии голевой атаки поскользнулись игроки «Виллы» Джон Макгинн и Эзри Конса.

«Что ж, любые жалобы или обвинения с моей стороны в этом вопросе будут выглядеть низко.

Возможно, это случилось из-за поля, может быть, из-за шипов, но по факту мы подарили гол сопернику. И это сильно повлияло на нас», – сказал Джеррард.