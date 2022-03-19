Черчесов о победе «Ференцвароша»: «Хотели забить быстрый гол. Так и получилось»

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Станислав Черчесов прокомментировал победу над «Мезекевешдом» (1:0).

Главный тренер «Ференцвароша» высказался после матча 25-го тура чемпионата Венгрии.

«Я очень рад победе. Мы начали, как и планировали: хотели забить быстрый гол и оказывать давление на соперника. Так и получилось. К сожалению, по ходу матча мы сбавили обороты, поэтому счет так и остался 1:0.

Во втором тайме мы предоставляли им больше свободного пространства, но важно, что в итоге мы победили. Соперник мог подумать, что у него еще есть шанс [спасти игру], но мне было приятно видеть, что мы бились всей командой», – сказал Черчесов.

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