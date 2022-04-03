Семак о ничьей с «Сочи»: «Не тот результат, на который рассчитывали. Создали не так много моментов»

остался недоволен результатом по итогам матча с (0:0).

«Футболисты «Сочи» неплохо оборонялись, достаточно надежно. Было пару неплохих моментов, когда и били головой, но в целом мы создали не так много моментов, как хотелось бы. Хорошо сыграли в защите, за исключением одного углового.

Потеряли два очка, будем готовиться к следующему матчу. Вся атакующая линия сыграла ниже своих возможностей, тяжело кого-то выделить. Все сыграли чуть хуже, чем могут.

Во втором тайме было желание, но не хватило остроты в завершающей стадии. Ничья – не тот результат, на который рассчитывали.

Будет ли конкуренция на вратарской позиции? Нужно подождать восстановления Даниила Одоевского. На данный момент Кержаков – номер один», – сказал главный тренер в эфире канала «Матч Премьер».